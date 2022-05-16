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16 мая 2022, 10:45
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter
Бизнесмен ждет результатов проверки — действительно ли фейковых аккаунтов в соцсети менее 5%.
После его заявления акции Twitter обвалились на 20%.
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