Между Маском и Twitter разразился скандал

8 июня 2022, 11:45

Илон Маск обвинил компанию Twitter Inc. в нарушении соглашения о слиянии.

По его словам, компания не предоставляя информацию о спаме и ботах в соцсети, которую ранее требовал миллиардер.



Маск заявил, что, по его мнению, Twitter "активно сопротивляется и нарушает его права на информацию", отказываясь раскрывать указанную информацию.



В прошлом месяце Маск заявил, что не будет продолжать свое поглощение Twitter за 44 миллиарда долларов, если гигант социальных сетей не сможет доказать, что боты составляют менее 5% его пользователей.