Илон Маск распустил совет директоров Twitter

3 ноября 2022, 13:15

Как сообщает издание, Маск и его команда планируют провести серьёзные сокращения в компании, уволив каждого 4-го сотрудника.

По словам самого бизнесмена, решение распустить совет директоров временное, однако как долго это продлится, он не уточнил.Также и другие реформы коснулись Twitter: отныне все верифицированные пользователи должны оформить подписку за $20 в месяц, чтобы не потерять синюю галочку.Как сообщает издание The Verge, на это пользователям дали 90 дней. Сотрудники, которым поручили это обновление политики Twitter, должны успеть провести его до 7 ноября, иначе также будут уволены.В ответ на это писатель Стивен Кинг заявил, что скорее перестанет вести Твиттер, чем будет платить "такие деньги".Маск, в свою очередь, объяснил, что как-то нужно оплачивать счета и предложил писателю меньшую сумму - $8.