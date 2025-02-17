Соцсеть Маска выплатит Трампу $10 млн компенсации за блокировку его аккаунта

17 февраля 2025, 11:15

Страница Дональда Трампа была заблокирована после штурма Капитолия в 2021 году, когда X (Twitter) еще не принадлежал Илону Маску.

После покупки соцсети миллиардер вернул его аккаунт.Теперь X согласилась выплатить около $10 млн., чтобы урегулировать судебный иск, который Дональд Трамп подал против компании и ее бывшего гендиректора. Ранее Meta Марка Цукерберга согласилась выплатить Дональду Трампу $25 млн. для урегулирования аналогичного иска.Тем временем владелец Х Илон Маск заявил, что США должны оставить другие страны в покое и больше времени уделять американским вопросам."Новая администрация гораздо меньше заинтересована в том, чтобы вмешиваться в дела других государства. Были времена, когда США вели себя на мировой арене навязчиво. Я же считаю, что нам следует в целом… предоставить другие страны самим себе", — отметил он.