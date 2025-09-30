YouTube выплатит Трампу $24,5 млн компенсации за блокировку аккаунта

30 сентября 2025, 14:45

Согласно поданному юридическому документу, YouTube согласился выплатить компенсацию в размере $24,5 млн президенту США Трампу и другим лицам, чьи аккаунты были заблокированы платформой потокового видео после беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 г.

Согласно документам, подавляющая часть компенсации $22 млн— будет выплачена Трампу. Он распорядился передать эти деньги в Фонд Национальной аллеи и на строительство бального зала в Белом доме. Оставшиеся $2,5 млн будут распределены между другими истцами по делу.После победы на выборах в прошлом году, Трамп получил более $80 млн в качестве компенсации по искам, поданным им против крупных технологических и медиакомпаний. Среди них, Paramount Global выплатившая $16 млн в качестве компенсации, Meta согласившаяся выплатить $25 млн, ABC News с $15 млн компенсации и соцсеть X выплатившая ок. $10 млн (The Wall Street Journal).