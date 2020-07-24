Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за мошенничества с биткоинами

24 июля 2020, 12:15

Сооснователь Apple Inc. Стив Возняк (Steve Wozniak) утверждает, что видеосервис YouTube в течение нескольких месяцев позволял мошенникам использовать его имя и образ в рамках поддельной раздачи биткоинов, подобной той, с которой на прошлой неделе столкнулись пользователи Twitter.

Мошенники использовали изображения и видеозаписи с Возняком, чтобы выманить у пользователей YouTube криптовалюту.

