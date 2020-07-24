Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за мошенничества с биткоинами

Сооснователь Apple Inc. Стив Возняк (Steve Wozniak) утверждает, что видеосервис YouTube в течение нескольких месяцев позволял мошенникам использовать его имя и образ в рамках поддельной раздачи биткоинов, подобной той, с которой на прошлой неделе столкнулись пользователи Twitter.
Мошенники использовали изображения и видеозаписи с Возняком, чтобы выманить у пользователей YouTube криптовалюту.
Суть мошеннической схемы заключается в том, что злоумышленники от имени публичной персоны или известной компании публикуют информацию о том, что каждый пользователь, который отправит на указанный кошелёк некую сумму денег получит её обратно в двойном размере. Подобные объявления также публиковались от имени соучредителя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk).
По словам Возняка, YouTube никак не ответила ему на запросы об удалении мошеннических видеороликов, в которых используется его образ. В отличии от Google, Twitter устранил проблему в день её обнаружения. Напомним, что хакеры взломали аккаунты экс-президента США Барака Обамы (Barack Obama), политического деятеля Джо Байдена (Joe Biden) и многих других известных публичных личностей и компаний.
Возняк утверждает, что YouTube получает прибыль от подобных мошеннических схем. Он подал в суд на YouTube совместно с 17 другими жертвами аферистов с требованием немедленно удалить используемые злоумышленниками видео и предупредить пользователей об угрозе обмана. Пострадавшие также требуют компенсации.
Alphabet Inc., которая является материнской компанией Google и YouTube, пока никак не прокомментировала поданный против неё иск. Ранее на этой неделе YouTube отстояла свою позицию в подобном деле, сославшись на Федеральный закон США о приличии в сфере связи, датированный 1996 годом, согласно которому интернет-провайдеры не несут ответственность за контент, размещаемый пользователями.
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