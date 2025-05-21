Илона Маска уличили в приеме платежей от террористов

21 мая 2025, 9:45

Новое расследование американской некоммерческой организации Tech Transparency Project (TTP) выявило, что платформа X Илона Маска получала подписку X Premium от лиц и организаций, признанных США террористическими.

Среди подписчиков с «синей галочкой» - представители Аль-Каиды, Хизбаллы, иракских ополчений и хуситов. Все они включены в санкционный список Минфина США (OFAC), который запрещает любые финансовые операции с такими лицами - даже непреднамеренные.Расследование вызвало резонанс, особенно с учетом того, что Маск входит в правительственный совет при администрации Трампа и выступает за реформу госуправления. Теперь X может стать объектом расследований со стороны OFAC, Минюста и Конгресса США.