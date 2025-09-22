У Капитолия установили статую Трампа с биткоином

22 сентября 2025, 8:15

В Вашингтоне рядом со зданием Капитолия появилась временная инсталляция - золотистая статуя президента США Трампа, держащего в руке символ биткоина.

Об этом сообщает телеканал WJLA.



Скульптура высотой более 3,5 метра профинансирована группой криптоинвесторов. Акцию приурочили к первому в этом году решению Федеральной резервной системы снизить процентную ставку - с 4,3% до 4,1%.

По словам организаторов, инсталляция призвана привлечь внимание к вопросам будущего цифровых валют, денежно-кредитной политики и роли государства на финансовых рынках.