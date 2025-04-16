Вашингтон снизил с 300 до 100 млрд долларов свою оценку помощи для Украины

16 апреля 2025, 12:45

После переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала вторжения РФ, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов, сообщили источники Bloomberg.

Это приближает ее к оценке самой Украины в более чем 90 млрд долларов.Администрация Трампа продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд прибыли от добычи полезных ископаемых в Украине. По словам источников, украинские переговорщики не могут отговорить своих американских коллег от такого подхода, который лег в основу самых жестких вариантов сделки, на которых настаивает Вашингтон.