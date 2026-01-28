Администрация Трампа планирует использовать ИИ для разработки нормативных актов

28 января 2026, 15:15

Администрация президента США Дональд Трампа намерена применять для этих задач Google Gemini, начать хотят с министерства транспорта. В ведомстве заявили, что Трамп "очень воодушевлен".

Сторонники плана говорят, что главное — это скорость подготовки решений. Мол, минтрансу "не нужны идеальные правила, нужны достаточно хорошие". ИИ позволит в разы ускорить процесс подготовки проектов — до минут и "даже секунд". В будущем технологию могут распространить на другие ведомства.



По данным издания, ИИ уже использовался для разработки одного из правил для Федерального управления гражданской авиации (оно еще не опубликовано).



При этом критики говорят, что ИИ не стоит доверять важные задачи, поскольку он ошибается и не способен к человеческому мышлению. Инициатива встревожила некоторых сотрудников минтранса, опасающихся судебных исков и сбоев в работе транспортной системы.