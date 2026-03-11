Телевизоры HYUNDAI на ОС Google TV с умной настройкой качества звука

11 марта 2026, 10:15

Новая серия телевизоров HYUNDAI на операционной системе Google TV предлагает 8 моделей с широким выбором диагоналей: от компактных 32", до впечатляющих 85", с разрешением 4K Ultra HD.

Технология DLG увеличивает частоту изображения до 120 Гц, обеспечивая плавное изображение без размытия. Устройства имеют минимальную задержку отклика, что позволяет сделать игровой процесс ещё более зрелищным. Новинки имеют поддержку технологии MEMC, которая усилит ощущения от просмотра динамичных фильмов, спортивных трансляций. HDR10 дополнит яркие цвета и добавит глубокие тени.



Телевизоры способны оптимизировать качество изображения при любом уровне освещения, благодаря опции HLG – устройство принимает сигнал и автоматически показывает его в улучшенном варианте без дополнительных настроек. Dolby Vision повышает контрастность и яркость, делая картинку более реалистичной.



Встроенные стереодинамики мощностью 16 Вт с Dolby Digital в линейке BS5011 и 20 Вт в линейке BU7011, предлагают 7 режимов звука, адаптированных для фильмов, спорта и музыки.



Dolby Atmos наполняет пространство объемным звучанием, а дополнительная умная настройка SmartTune от HYUNDAI оптимизирует качество звука и изображения на фабричном уровне, гарантируя, что телевизор всегда будет настроен для идеального восприятия.



Телевизоры оснащены встроенным Google Ассистентом, поддерживающим голосовые команды. Простое управление благодаря понятному пульту с настраиваемой кнопкой Free HotKey позволяет запускать любимые приложения или функции одним нажатием.

Специальная кнопка для "Смотрёшки" открывает простой доступ к приложению. Сервис позволяет смотреть передачи на нескольких устройствах одновременно. Функция Multi-Screen Share позволяет легко транслировать контент с любого устройства на большой экран.Для игрового опыта в линейке BU7011 есть меню Game Optimizer. Можно сделать настройку для полного погружения в игру: отрегулировать визуальные эффекты, посмотреть график частоты обновления экрана, уменьшить синий свет для снижения усталости глаз, добавить прицел в центр экрана телевизора и многое другое. Дополнительные преимущества - такие как автоматическое переключение в режим низкой задержки (ALLM) через HDMI 2.1.Все модели имеют современный безрамочный металлический дизайн и тонкий корпус, удачно дополняя любой домашний интерьер.