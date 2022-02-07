Анонс нового телевизора Hyundai H-LED55FU7001

7 февраля 2022, 11:15

Большая диагональ телевизора Hyundai H-LED55FU7001 – 55 дюймов, четкая цветопередача и разрешение Ultra HD 4K позволяют наслаждаться реалистичным изображением с четкой прорисовкой даже самых мелких деталей.

Функция шумоподавления встроенной акустической системы способствует выдаче чистого звука без лишних шумов, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу просматриваемого фильма или сериала.Встроенный голосовой помощник «Алиса» от Яндекс с легкостью включит ваш любимый фильм, к тому же набор можно осуществлять голосом. А еще у нее можно спросить про погоду на улице, попросить включить музыку или канал на ТВ. С «Алисой» справится даже самый маленький пользователь. Чтобы не переживать о том, что посмотрит ребенок, в телевизоре предусмотрена функция «Детский режим».Вечной проблемы с выбором «Что посмотреть» больше не возникнет. Искусственный интеллект от Яндекс быстро запоминает предпочтения пользователя и прямо на главном экране собирает фильмы, которые могут ему понравиться.Встроенные беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключать телевизор Hyundai H-LED55FU7001 не только к сети без помощи проводов, но и к наушникам или колонке. Таймер сна отключит устройство, если вы заснете за просмотром или уйдете, не выключив телевизор.