HYUNDAI выпустил сверхбольшой безрамочный телевизор BU7005

30 августа 2023, 13:45

Среди особенностей новинки – сверхвысокое разрешение Ultra HD 4K и поддержка HDR10. 4K-телевизор воспроизводит четкое, красочное и реалистичное изображение с прекрасной прорисовкой мельчайших деталей.



Новая модель HYUNDAI BU7005 обладает сверхбольшой диагональю 75 дюймов и тонким безрамочным корпусом. 4K-телевизор подойдет для спальни, гостиной, а также для организации домашнего кинотеатра. Благодаря стильному минималистичному дизайну HYUNDAI BU7005 хорошо впишется в любой интерьер.

В 4K-телевизоре используется VA-матрица с высокими показателями яркости 350 кд/м2 и контрастности 6000:1. Благодаря технологии Ultra HD 4K дисплей передает максимально естественную и высокодетализированную картинку. Расширенный динамический диапазон HDR10 помогает сделать изображение более живым и объемным, с разнообразием полутонов и оттенков цвета. Это позволит получить еще больше эстетического удовольствия от просмотра фильмов и сериалов, а также во время видеоигр. За счет широких углов обзора 4K-телевизор комфортно смотреть практически из любой точки помещения: изображение везде будет в высоком качестве.HYUNDAI BU7005 оснащен модулем Wi-Fi. Есть встроенный Bluetooth для сопряжения 4K-телевизора с беспроводными наушниками, клавиатурой, мышью и др. Два порта USB пригодятся, чтобы просматривать фильмы с флешки или жесткого диска. Три порта HDMI позволят подключить устройство к ПК, ноутбуку, игровой консоли и другой технике.У модели предусмотрено два широкополосных динамика с совокупной мощностью 20 Вт. Технология Dolby Digital Plus улучшает звучание, добавляя ему глубины и объема.На 4K-телевизоре BU7005 установлена мультимедийная платформа «Яндекс TV». С ее помощью можно быстро находить и удобно смотреть фильмы, сериалы, телеканалы и видеоролики, скачивать приложения типа YouTube.