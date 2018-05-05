Новые LG UltraWide и 4K-мониторы с поддержкой HDR10 скоро на рынке Украины

5 мая 2018, 12:57

Компания LG Electronics (LG) анонсирует старт продаж на рынке Украины новых мониторов с разрешением UHD и QHD+, а также c поддержкой HDR10.

В продажу поступят как мониторы формата 21:9, так и 4К-мониторы со стандартным соотношением сторон 16:9, которые поддерживают воспроизведение контентавысокого качества.

В конце апреля в продажу поступят следующие топовые модели мониторов: изогнутый UltraWide QHD+ монитор 38WK95C-W с разрешением экрана 3840х1600, а также UHD-мониторы 32UD99-W, 27UK850-W и 27UK650-W с разрешением 3840х2160. Ключевые преимущества новых моделей – поддержка высокого разрешения и расширенного динамического диапазона HDR10, которые обеспечивают передачу реалистичных и насыщенных цветов.

Новые мониторы поддерживают технологию HDR (расширенный динамический диапазон), которая увеличивает контрастность изображений и позволяет воспроизводить на экране максимально глубокий чёрный и кристально чистый белый цвета. Также мониторы получили дополнительную функцию «HDR-эффект», которая позволяет улучшить качество SDR-изображения (стандартный динамический диапазон) до HDR.

Помимо флагманских моделей, LG также представит мониторы среднего ценового сегмента. В начале мая в продажу поступят бюджетные ультраширокие мониторы 34WK650-W и 29WK600-W. Специалисты, которые работают с большими объемами данных: таблицами, графиками, программным кодом, оценят широкое рабочее пространство новых мониторов, а также функцию Screen Split. Опция позволяет разделять экран монитора на 4 части для одновременной работы с различными задачами – просмотра и редактирования видео, обработки фотографий или организации игры сразу нескольких игроков. Новинки получили разрешение UltraWide Full HD, что делает их доступными для большего количества пользователей. Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, 34WK650-W и 29WK600-W оснащены ключевыми преимуществами премиальной линейки мониторов, а именно безрамочным IPS-дисплеем и поддержкой технологии HDR10.



LG также представит бюджетные ультраширокие мониторы серии WK5 – 34WK500-P и 29WK500-P, которые появятся в Украине в конце апреля. Мониторы могут использовать как начинающие фотографы и видеооператоры для обработки контента, так и разработчики программного обеспечения.



Также новинки поддерживают различные интерфейсы подключения: от USB-C до HDMI и Display port. Все устройства линейки, кроме серии WK5, работают с технологией глубокого звучания Maxxaudio. Мониторы поддерживают функции «Стабилизация чёрного» (Black Stabilizer) и AMD FreeSync для синхронизации частоты смены кадров между графической картой и дисплеем. Это дает возможность собрать рабочую станцию, которая подойдет и для просмотра фильмов, и для создания видео, и для динамического геймплея.



Осенью 2018 года компания LG Electronics планирует расширить линейку мониторов с поддержкой HDR10. В ассортименте появятся мониторы с матрицей Nano IPS, 5К-разрешением, а также 98% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой интерфейса Thunderbolt.



Рекомендованная стоимость новинок от производителя:



27UK650-W – 15 999 грн;

27UK850-W – 20 999 грн;

32UD99-W – 31 999 грн;

29WK500-P – 8 199 грн;

29WK600-W – 9 999 грн;

34WK500-P – 13 599 грн;

34WK650-W – 14 999 грн;

38WK95C-W – 44 999 грн.

