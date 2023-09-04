Новый монитор LG Монитор LG 38" UltraWide 38WN95C-W

4 сентября 2023, 17:45

Новая модель монитора LG 38" UltraWide 38WN95C-W IPS UW – для профессионалов, геймеров и для всех, кому важно качественное изображение.



Монитор представляет собой высококачественное устройство с высоким разрешением, отличной цветопередачей и широкими возможностями настройки.

Благодаря IPS-панели, которая обеспечивает высокую цветопередачу и широкие углы обзора, цвета на экране выглядят насыщенными и яркими, а изображения очень детализированными.



Монитор поддерживает технологию HDR, что позволяет воспроизводить контент высокого динамического диапазона с насыщенными цветами и глубокими черными

тонами.



Также он имеет широкий цветовой охват, включая 98% пространства цветов DCI-P3 и 135% сRGB. Благодаря этому монитор идеально подходит для работы с графикой, редактирования фотографий и создания контента.



Еще одна особенность монитора - наличие USB-C порта, который поддерживает передачу видео и зарядку ноутбука одним кабелем.



Монитор LG UltraWide 38WN95C-W также оснащен функцией Flicker Safe и режимом чтения, которые помогают снизить нагрузку на глаза в течение длительного времени использования.

Комплектация монитора включает в себя стойку с настройкой высоты, наклоном и поворотом, что позволяет выбирать наиболее удобное положение экрана для работы или игр.Главные технические характеристики:Размер диагонали (дюймы): 38"Размер диагонали (см): 95.29 смРазрешение: 3840 x 1600Тип матрицы: IPSСоотношение сторон: 21:9Шаг пикселя (мм): 0.2291 ? 0.2291Яркость (станд.): 450 кд/м?Цветовой охват (станд.): DCI-P3 98% (CIE1976)Отображаемые цвета: 1.07млрдГлубина цвета матрицы: 10бит (8бит+FRC)Статическая контрастность (станд.): 1000:1Динамическая контрастность: MegaВремя отклика (GTG): 1 мс (GtG)Угол обзора (CR?10): 178?(П/Л), 178?(В/Н)Покрытие матрицы: Антибликовое, 3HРадиус изгиба матрицы: 2300R