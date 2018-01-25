LG 27UK850-W – 27-дюймовый монитор с портом USB Type-C и разрешением 4К

25 января 2018, 9:15

Южнокорейская компания LG анонсировала свой новый монитор - 27UK850-W.



В основе – высококачественная IPS-матрица.

Диагональ новинки – 27 дюймов, разрешение – 2160х3840 точек или же 4К.Отдельно отмечается поддержка HDR 10 и 99-процентный охват цветового пространства sRGB.Время отклика – 5мс. Яркость - 350 кд/м2. Касательно контрастности, речь о 1000:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали – до 178 градусов.Касательно интерфейсной панели, речь о двух портах HDMI, одном DisplayPort, симметричном USB Type-C и двух USB 3.0. Также новинка получила стереофонические динамики на 5Вт каждый.Отдельно обозначено наличие технологий, устраняющих мерцание и снижающих интенсивность синего цвета подсветки. Есть «на борту» и AMD FreeSyns.Релиз LG 27UK850-W намечен на ближайшие недели. Стоимость пока не называется.