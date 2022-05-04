Монитор LG 27" Ultra Gear 27GP750-В

4 мая 2022, 13:45

27-дюймовый монитор LG UltraGear GP750-B станет достойным дополнением арсенала любителей игр: благодаря использованию IPS матрицы, мониторы LG UltraGear обеспечивают скорость отклика в 1 мс (GtG) c сохранением качества изображения Full HD, новинка обеспечивает частоту обновления в 240 Гц.

Сверхбыстрая скорость 240 Гц обеспечивает плавную смену изображения. Благодаря IPS 1мс, сравнимой со скоростью TN-матрицы, гарантирующей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, можно наслаждаться совершенно новой игровой производительностью и динамической контрастностью на Full HD экране.



Новая игровая модель поддерживает HDR10 с sRGB 99%, что обеспечивает реалистичное визуальное погружение с насыщенными цветами и контрастностью и может помочь геймерам насладиться сотнями цветов и оттенков, задуманных разработчиками игры. Уменьшение задержки ввода с помощью Dynamic Action Sync, помогает геймерам реагировать на критические моменты в режиме реального времени.

Также среди особенностей новинки: привлекательный дизайн и практически безрамочный дисплей, возможность регулировки наклона, высоты и поворота монитора.