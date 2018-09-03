LG представит новые мониторы UltraGear на IFA2018

3 сентября 2018, 15:45

Компания LG Electronics демонстрирует приверженность игровым технологиям и презентует новые мониторы линейки UltraGear на выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Благодаря мощной производительности, превосходному качеству изображения и высокому показателю частоты обновления экрана, мониторы дарят новый уровень геймплея. Эти характеристики вместе с UltraWide экраном 21:9 и стильным дизайном создают ощущение полного погружения в игру.



Компания LG давно получила признание на рынке благодаря своим мониторам, включая серию LG UltraFine с превосходным качеством изображения и линейку LG UltraWide 21: 9 с улучшенными возможностями производительности. UltraGear – название новой линейки игровых мониторов LG, которые обеспечивают максимальную эффективность для высокопроизводительных игр. Благодаря оптимальному качеству изображения и высокой скорости обработки данных, новые мониторы являются идеальным решением для игр различных жанров. Непревзойденные возможности мониторов LG UltraGear позволяют геймерам играть на полную мощь, что значительно повышает шансы на победу даже в самой ожесточенной схватке.



Флагманская модель монитора UltraGear 34GK950G поддерживает мощнейшие функции линейки и воспроизводит изображения бескомпромиссного качества благодаря технологии Nano IPS. Эта технология обеспечивает охват 98% цветового пространства DCI-P3. Также Nano IPS-дисплей с высокой точностью воссоздает цвета и охватывает более 135% цветового пространства sRGB. Благодаря встроенным технологиям NVIDIA G-SyncTM и Adaptive Sync, UltraGear-монитор 34GK950G обеспечивает плавные движения без разрывов или зависания. Кроме того, высокая частота обновления в 120 Гц делает изображения и объекты на экране более четкими, что гарантирует плавность геймплея и высокую скорость реакции игрока в любой ситуации.



Благодаря впечатляющему 34-дюймовому дисплею и кристально-чистому воспроизведению изображения при разрешении QHD (2560 x 1440), монитор подчеркивает кинематографические возможности игры, что, в свою очередь, открывает перед пользователями новые перспективы любимых развлечений. UltraGear получил награду Red Dot Design Award 2018 как лучший монитор с соотношением сторон 21:9 и улучшенным качеством изображения. Пользователи не упустят ни одной детали на экране благодаря максимальным углам обзора монитора UltraGear (модель 34GK950G). Ультратонкие рамки UltraGear позволяют подключать несколько мониторов для еще более впечатляющего игрового процесса. Геймеры могут создать собственную уникальную атмосферу с помощью технологии Sphere Lighting, которая предусматривает шесть настроек подсветки для усиления эффекта от игры или просмотра фильма.



«Мониторы LG устанавливают стандарты в индустрии на протяжении многих лет, и мониторы линейки LG UltraGear™ не станут исключением, – сказал Джанг Ик-Хван, глава IT-подразделения компании LG. – Презентация наших новых мониторов на самом масштабном отраслевом мероприятии Европы демонстрирует нашу уверенность и энтузиазм по отношению к новому бренду».