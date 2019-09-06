LG готовит анонс расширенную линейку игровых мониторов LG UltraGear

6 сентября 2019, 10:15

Европейцы первыми увидят на международной выставке IFA 2019 расширенную линейку игровых мониторов LG UltraGear с NVIDIA G-SYNC, IPS и временем отклика 1 миллисекунда, специально созданных, чтобы удовлетворить потребности профессиональных геймеров. Новые сверхбыстрые игровые IPS мониторы LG будут впервые представлены в Берлине 6-11 сентября, а приобрести их на ключевых рынках Европы и Северной Америки можно будет начиная с четвертого квартала.

Все мониторы LG UltraGear оптимизированы, чтобы получать от игры незабываемые впечатления, ведь до невероятного качества изображения теперь добавляется просто удивительное время отклика. Новый монитор UltraGear 1 мс IPS Gray-to-Gray (GTG) (модель 27GN750) может похвастаться самой высокой среди моделей линейки частотой обновления (240 Гц) и дает такую важную для победы в играх скорость.27-дюймовый монитор с IPS матрицей от LG поражает отличным качеством картинки. Он выдает реалистичное изображение в качестве Full HD с насыщенными естественными цветами и со стабильной контрастностью под разными углами обзора. С поддержкой HDR10 и плавным видеорядом без разрывов изображения и подвисаний благодаря подтвержденной NVIDIA G-SYNC-совместимости и технологии Adaptive-Sync, этот монитор имеет прекрасное соотношение цены и качества для профессиональных геймеров.Монитор LG 27GN750, как и имеющиеся модели 38GL950G и 27GL850, применяет технологию Nano IPS, что обеспечивает точную цветопередачу и широкую цветовую гамму, которая охватывает 98% цветового пространства DCI-P3. Благодаря изображению высокой четкости и без мерцания, а также сверхбыстрому отклику с частотой обновления 144 Гц (с возможностью разгона до 175 Гц в модели 38GL950G) характеристики и функции мониторов UltraGear Nano IPS позволяют геймерам проживать каждое действие. Модель 27GL850 совместима с NVIDIA G-SYNC и поддерживает стандарт HDR10. Модель 38GL950G поддерживает NVIDIA G-SYNC, а благодаря стандарту VESA DisplayHDR 400 обеспечивает высокий динамический диапазон пиковой яркости в 400 кд/м?.Все три монитора UltraGear имеют такие специфические для гейминга параметры как режим динамической синхронизации действий (DAS), стабилизация черного и оптический прицел. Последний предназначен для повышения точности прицеливания в FPS играх.С 6 по 11 сентября посетители стенда LG на международной выставке IFA в зале 18 выставочного центра Messe Berlin могут сами увидеть, почему быстрые мониторы LG - маст-хэв для профессиональных геймеров. Следите за публикациями LG по IFA в социальных сетях с хэштегом #LGIFA2019.