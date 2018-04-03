LG 27GK750F-B и 32GK850G-B - новые игровые мониторы с частотой развертки 240 Гц

3 апреля 2018, 10:15

Компания LG Electronics (LG) анонсирует выход на украинский рынок первых новинок из линейки геймерских мониторов – 27GK750F-B и 32GK850G-B.

Новые модели оснащены передовыми функциями, которые помогают оптимизировать игровой процесс и минимизировать задержку вывода изображения на экран. Новые мониторы LG уже поступили в продажу и доступны в украинских магазинах электроники.



27-дюймовый монитор LG 27GK750F-B оснащен качественной TN-матрицей с углами обзора 170/160, временем отклика 2 мс. Частота кадровой развертки составляет 240 Гц и станет ключевым преимуществом для любителей динамичных компьютерных игр, таких как Counter-Strike, Call of Duty и Battlefield. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, которая обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов изображения, а также динамическую синхронизацию действий (Dynamic Action Sync), что позволяет расширить возможности игровых сюжетов и ускорить процесс атаки врагов без задержки картинки.



Функции «Стабилизация черного» (Black Stabilizer) и «Оптический прицел» дают возможность обнаружить противника даже в самых тёмных участках игры и сделать максимально точный выстрел. Наличие функции Motion Blur Reduction позволяет сократить время отклика матрицы до 1 мс, а специальные предустановленные Игровые режимы (Game mode) – быстро адаптировать настройки монитора под шутеры, стратегии, тёмные или светлые карты, а также под собственные игровые предпочтения. Рекомендованная стоимость монитора LG 27GK750F-B в Украине – 15 999 грн.



Монитор LG 32GK850G-B подойдёт для геймеров, которые ценят качественную графику в компьютерных играх, таких как стратегии (RTS) или ролевые игры (RPG, MMORPG), а также гонки. Разрешение безрамочного экрана QHD 2560 X 1440, круговая подсветка (Sphere Lighting) и инновационные функции для воссоздания ожившей реальности позволяют полностью погрузиться в игровой процесс. Плавность движений персонажей при максимально высоких визуальных настройках и частоте обновления 165 Гц также обеспечивается технологией G-Sync, благодаря которой игроки не пропустят ни секунды действия. В Украине рекомендованная цена от производителя на модель LG 32GK850G-B составит 23999 грн.



Оба монитора оснащены всеми необходимыми интерфейсами для подключения: HDMI, Display port, USB 3.0 и выходом для наушников. Эргономический дизайн, разработанный с учётом потребностей профессиональных геймеров, а также функциональная подставка с возможностью сборки в один клик позволит настроить монитор так, чтобы максимально продлить игровой процесс и избежать усталости.



Несомненно, наличие такого внушительного игрового функционала в моделях 27GK750F-B и 32GK850G-B делает мониторы LG дополнительным оружием в руках опытного геймера. Тем не менее компания не собирается останавливаться и планирует расширять геймерскую линейку мониторов. Уже летом этого года в продажу поступят бюджетные версии игровых мониторов от LG, что позволит значительно расширить присутствие бренда в геймерском сегменте.