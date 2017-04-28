LG Electronics расширяет линейку игровых мониторов в Украине

28 апреля 2017, 15:06

Компания LG Electronics в Украине анонсирует старт продаж новых моделей мониторов для любителей компьютерных игр – 24MP59G-P, 24GM79G-B, 27MP59G-P, 29UM69G-P, 34UC79G-B и 34UM69G-P.

Мониторы из обновленной линейки поддерживают ряд ключевых характеристик, которые делают сюжет компьютерной игры еще более реалистичным и занимательным. Благодаря функции 1 ms Motion Blue Reduction минимизируется время отклика в 1 мс, а также уменьшается размытость и раздвоение изображений для более плавного и точного геймплея.



Новая технология FreeSync обеспечивает мягкие переходы в динамических сценах с высоким разрешением и устраняет проблему разрыва изображения. Чтобы расширить возможности игровых сюжетов и ускорить процесс атаки врагов без задержки картинки, предусмотрена функция динамической синхронизации действий – Dynamic Action Sync (DAS). Активизация функции Black Stabilizer обеспечит непревзойденную детализацию темных сцен. Еще одна фишка новых мониторов – функция «Оптический прицел», которая позволяет стрелять максимально точно. Модели 34UC79G и 24GM79G также поддерживают высокую частоту обновления 144 Гц, устраняющую размытость изображений в стремительно меняющихся игровых сценах.



Все мониторы представлены в различных размерах и с разным типом матрицы – IPS или TN – для игр любого формата (21:9 или 16:9). Под каждый жанр игры можно подобрать подходящий режим: «Игра», FPS или RTS, а также задать собственные игровые настройки экрана.

Монитор 34UC79G-B уже представлен на украинском рынке. Его рекомендованная цена – 20 999 грн. Модель 29UM69G-P появится в розничных сетях электроники с 3 мая и будет стоить от 10 999 грн. Остальные модели появятся в продаже с 10-15 мая. Их рекомендованная стоимость:24GM79G-B – 13 999 грн;27MP59G-P –10 999 грн;24MP59G-P – 4 999 грн;34UM69G-P – 16 999 грн.