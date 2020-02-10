Первая в мире автомобильная панель приборов на основе LG P-OLED

10 февраля 2020, 15:15

На этой неделе дебютировал новый Cadillac Escalade 2020 года, в котором использована технология P-OLED от LG Electronics.

Это первое применение вогнутого OLED дисплея в серийном автомобиле.



P-OLED дисплей стал центральным элементом нового дизайна канонического кроссовера от компании Cadillac, а Escalade - первым серийным автомобилем, в котором использовано инженерное решение LG P-OLED Digital Cockpit Solution (DCS). 38-дюймовый дисплей состоит из трех отдельных дисплейных панелей P-OLED, самая крупная из которых имеет диагональ 16,9". Три вогнутых экрана формируют панель приборов (IPC), где отображается основная информация об автомобиле, и интегрированный центральный стек (ICS), предназначенный для использования в качестве информационно-развлекательного дисплея: для воспроизведения аудио, видео контента и навигации.



Реализована на базе последних технических и технологических достижений система Escalade включает такие функции как, навигация с дополненной реальностью и ночное видение, в основе которых программное обеспечение, разработанное компанией LG. Современное ПО от LG соответствует уровню полноты безопасности автомобиля (ASIL) и удовлетворяет требования международного стандарта ISO по функциональной безопасности транспортных средств.



Исходя из данных компании по исследованиям рынка IHS Markit, ожидается рост мирового рынка автомобильных дисплеев с 7,8 млрд. долл. в прошлом году до 10,5 млрд. долл. в 2023 году. Благодаря широкому углу обзора, кривизне и смелой графике, установленный в серийных автомобилях P-OLED дисплей более понятный для водителей. Производителей авто премиального класса, которые стремятся знакомить любителей новинок с инновационными решениями, также привлекает высокая степень гибкости и несравненная тонкость.



«Возможность впервые представить новую технологию в сотрудничестве с таким известным брендом как Cadillac - это не только честь, но и подтверждение, что наши решения в автомобильной отрасли являются одними из лучших, - сказал Ким Цзинь-юн (Kim Jin-yong), президент компании LG Vehicle Component Solutions. - Годы знаний и опыта, накопленных LG на пути к мировому лидерству в сфере OLED телевизоров, будут применены для обеспечения большего удобства пользования автомобилем».



