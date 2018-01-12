LG создала OLED-каньон на CES2018

12 января 2018, 10:45

LG представила посетителям международной выставки потребительской электроники CES 2018 уникальную и захватывающую инсталляцию из коммерческих OLED- дисплеев нового поколения.

Компания создала OLED-каньон длиной 90 футов из 246 выпуклых и изогнутых OLED-дисплеев LG Open Frame, который завораживает всех посетителей выставки реалистичными изображениями красот природы.



Технология OLED использует самоподсвечиваемые пиксели для точной настройки яркости и качества изображения, а благодаря отсутствию задней подсветки новые дисплеи чрезвычайно легкие, тонкие и гибкие. Все эти характеристики OLED-дисплеев LG Open Frame расширяют возможности применения панелей для различных целей – их можно использовать как для создания произведений искусства, так и как функциональные цифровые вывески.



Впечатляющий стенд LG расположен прямо у главного входа конференц-центра Лас-Вегас. Именно здесь всех посетителей выставки CES встречает OLED-каньон, состоящий из 90 выпуклых и 156 изогнутых дисплеев LG Open Frame. Посетители могут прогуляться по 28 метровому живописному каньону, наслаждаясь чарующими видами, который создан с помощью 2 млрд органических светодиодов. Также посетителей ждет невероятный визуальный ряд с впечатляющими природными видами (лесами, ледниками, водопадами, снежными метелями), который сопровождается чистым звучанием, созданным благодаря Dolby Atmos. Данную технологию поддерживают все телевизоры LG OLED модельного ряда 2018 года.



Благодаря технологии LG OLED появилась новая премиальная категория дисплеев, которые воспроизводят глубокий черный и реалистичные цвета с любого угла просмотра, что является главным преимуществом новых устройств перед ЖК- и светодиодными дисплеями. Возможность OLED-технологии выключать и включать каждый пиксель позволяет воспроизводить на OLED-дисплеях LG живые и насыщенные цвета с ошеломляющей контрастностью.