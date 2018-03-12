LG представила премиальную линейку TV 2018 года

12 марта 2018, 9:45

Компания LG Electronics (LG) представила новую линейку телевизоров 2018 года, которая пополнилась инновационными моделями OLED- и SUPER UHD телевизоров, что свидетельствует о приверженности компании оставаться лидером рынка мультимедийной техники.

Во время презентации продуктов в Сеуле, LG продемонстрировал телевизоры с поддержкой технологии искусственного интеллекта ThinQ и усовершенствованного процессора α (Alpha), что позволит компании укрепить позиции на глобальном рынке премиальных ТВ. Ожидается, что продажи OLED-телевизоров в 2018 году вырастут до 2,5 млн единиц в год по сравнению с прошлогодними показателями в 1,6 млн.



Будучи пионером в разработке OLED-технологий, в 2018 году LG выпускает десять новых моделей инновационных телевизоров с поддержкой искусственного интеллекта (AI), включая W8, G8, E8, C8, и B8. Каждая модель оснащена рядом дизайнерских решений, а именно поддержкой технологии Picture-on-Wall («Изображение на стене») (модель 77/65W8) и стекла One Glass Screen (модель 65G8), технологии Picture-on-Glass («Изображение на стекле») (модель 65/55E8) и дизайна Cinema Screen (модели 77/65/55C8 и 65/55B8). Новая линейка 2018 года включает модели с экраном от 55 до 77 дюймов, а также девять моделей SUPER UHD телевизоров с поддержкой искусственного интеллекта (модель SK95, SK85 и SK80), доступные в размерах от 49 до 75 дюймов.



Благодаря интеллектуальному процессору LG, α (Alpha) 9, которым оснащены OLED-телевизоры W8, G8, E8 и C8, пользователи получат качественные изображения, более четкую и реалистичную цветопередачу с любого угла обзора, а также высокий уровень воспроизведения черного цвета, что является отличительной чертой телевизоров OLED от LG. А передовые технологии звучания Dolby Atmos и улучшенное качество изображения обеспечат владельцам новых телевизоров LG 2018 года незабываемые впечатления от просмотра захватывающего визуального ряда.



Линейка SUPER UHD телевизоров от LG модельного ряда 2018 года поддерживает технологии искусственного интеллекта и мощный процессор α (Alpha) 7, который представлен в серии B8. А сочетание технологии Nano Cell и подсветки FALD позволяет телевизорам LG SUPER UHD с AI воспроизводить на ЖК-дисплее глубокий черный и контрастные, четкие изображения с различных углов обзора. Кроме того, новые телевизоры поддерживают технологию Dolby Atmos для воспроизведения богатого и чистого звучания.



Возможности AI позволяют легко и удобно управлять телевизорами LG с помощью голосовых команд через пульт дистанционного управления. Благодаря технологии обработки естественного языка (NLP) пользователи могут выбирать функции с использованием голоса, а возможности подключении, основанные на платформе глубинного изучения Deep ThinQ®, расширяют функционал устройств. Телевизоры LG с ThinQ и AI поддерживают сервис электронного телегида (EPG) для получения информации в реальном времени и доступа к каналам с желаемым для просмотра контентом. Пользователям стоит всего лишь произнести «Найди саундтрек к этому фильму» или «Выключи телевизор, когда программа закончится», указав название программы или точное время выключения устройства.



LG ThinQ – это новые мультимедийные возможности использования «умных» телевизоров. LG ThinQ является интеллектуальным хабом для доступа к любой другой «умной» технике в доме, а именно к роботизированным пылесосам, кондиционерам/очистителям воздуха, освещению, колонкам и другим устройствам, которые подключены к телевизору через Wi-Fi или Bluetooth.Также пользователей порадует инновационный процессор LG α (Alpha) 9, которым оснащены последние модели OLED-телевизоров. Телевизоры SUPER UHD от LG также поддерживают технологию Nano Cell и FALD-подсветку, что позволяет получить более глубокий черный и насыщенные цвета, а также четкие грани и тени для передачи реалистической картинки.



Технология NLP будет доступна для 14 стран: Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Мексика, Польша, Россия, Испания, Великобритания, США и Турция. Пользователи других стран смогу получить доступ к технологии, открыв в меню настроек любой из представленных языков – английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, бразильский португальский, польский, корейский, русский и турецкий.



Новый интеллектуальный процессор LG α (Alpha) 9 обеспечивает воспроизведение точных и реалистичных изображений с невероятной контрастностью и насыщенностью цветовой палитры. Ключевая инновационная характеристика процессора – четырехступенчатый процесс уменьшения шума, гарантирующий в два раза лучший результат в сравнении с обычными технологиями. Алгоритм позволяет улучшить четкость изображений и отображать более плавные градиенты при воспроизведении.

Также процессор улучшает цветопередачу с помощью использования новых возможностей, которые приближают цвета к оригинальным. Процессор α (Alpha) 9 поддерживает высокую частоту кадров (HFR) для воспроизведения более четких и плавных движений со скоростью 120 кадров в секунду. Благодаря этому OLED-телевизоры LG 2018 года могут воспроизводить любой контент в максимальном качестве.