LG представила новинки 2018 года

8 июня 2018, 12:15

Компания LG Electronics (LG) Украина презентовала для партнеров обновленные линейки аудио- и видеопродукции, а также флагманский смартфон и новинки бытовой техники 2018 года.

На презентации были представлены телевизоры линеек OLED, SUPER UHD, Full HD/HD, которые работают на базе платформы SMART ThinQ AI, усовершенствованные модели геймерских, UHD 4К и UltraWide-мониторов, новый смартфон LG G7ThinQ премиум-класса. Кроме того, LG продемонстрировала бытовые устройства с поддержкой «умных» функций – холодильник LG InstaView Door-in-Door, стиральную машину TWINWash и микроволновые печи NeoChef 2018 года.



В 2018 году компания LG Electronics представила новые линейки телевизоров OLED, SUPER UHD, Full HD/HD, которые работают на базе обновленной смарт-платформы ThinQ AI с поддержкой «умных» технологий. Флагман этого года, LG OLED W8, как и серии E8/C8, работает на базе интеллектуального процессора α9 (Alpha 9), который позволяет воспроизводить более четкие и реалистичные изображения с любого угла обзора. Серия OLED TV В8 оснащена интеллектуальным процессором α7 (Alpha 7), который оптимизирует качество и повышает яркость изображений. OLED-телевизоры 2018 поддерживают функцию 4К Cinema HDR для воспроизведения следующих форматов HDR – Dolby Vision, Advanced HDR от Technicolor, а также HDR10 Pro и HLG Pro. В 2018 году 4К Cinema HDR поддерживают и телевизоры LG SUPER UHD.



Телевизоры SUPER UHD от LG 2018 года работают на базе интеллектуального процессора α7, а также оснащены дисплеем Nano CellТМ и подсветкой FALD (полноматричное локальное затемнение). Так, LG SUPER UHD TV обеспечивают просмотр контрастных изображений и передачу более естественных цветов благодаря дисплею Nano CellТМ. Как и OLED-телевизоры, LG SUPER UHD TV 2018 года поддерживают технологии Dolby Atmos® и DolbyVisionTM для создания в доме атмосферы настоящего кинотеатра.



Обновленная линейка smart-телевизоров от LG 2018 году получила поддержку технологий искусственного интеллекта (AI) через пульт дистанционного управления Magic Remote. Так, пользователи могут легко управлять настройками телевизора с помощью голосовых команд.



Кроме того, модельный ряд телевизоров LG 2018 года на базе платформы Smart TV поддерживает сервис онлайн-телевидения «LG ПЛЮС КАНАЛЫ» (эксклюзивный совместный проект LG и MEGOGO), что открывает владельцам доступ к более 180 топовым киноканалам MEGOGO.



Также LG презентовала новые линейки саундбаров SK5, SK8 и SK9Y, которые отлично сочетаются с телевизорами 2018 года и обеспечивают прослушивание высококачественного аудио. Последние модели саундбаров от LG 2018 года поддерживают функцию адаптивного контроля звука Adaptive Sound Control. Система анализирует уровень громкости голоса в режиме реального времени и уменьшает мощность басов для более чистого звучания. Модели SK9Y и SK8 оснащены технологией Dolby Atmos для создания объемного 3D-звучания и эффекта присутствия в каждой сцене. Модель SK5 воспроизводит 5.1-канальный звук и поддерживает формат окружающего звучания DTS Virtual:X.



Также компания LG представила линейку сверхмощных минисистем X-Boom с DJ-эффектами для создания клубной атмосферы прямо дома. Модель OK65 оснащена режимом мультиподсветки, а RK3 – удобной ручкой для транспортировки, благодаря чему пользователи могут организовать настоящую вечеринку где угодно. Кроме того, модели легко синхронизируются с телевизорами по Bluetooth и поддерживают функцию беспроводного объединения устройств для увеличения мощности и глубины звучания.



В этом году компания LG Electronics представила украинским пользователям стиральную машину TWINWash с двумя барабанами. Двойная стирка – главное преимущество революционной стиральной машины от LG. TWINWash оснащена двумя отделениями: основным на 12 кг стирки и 8 кг сушки белья, а также мини-отделением на 2 кг для стирки небольших партий. Оба отделения могут работать как параллельно, так и независимо друг от друга. TWINWash поддерживает передовые технологии TrueSteam и TurboWash, которые повышают эффективность стирки. Так, стирка паром с помощью TrueSteam позволяет уничтожить до 99,9% аллергенов, разравнять легкие складки и устранить запахи, одновременно смягчая и освежая одежду. Функция быстрой стирки TurboWashТМ сокращает цикл обычной стирки с 93 до 49 минут, а быстрой – до 14 минут. Также режим позволяет сократить потребление электроэнергии на 21%, а воды – на 18%. Новая LG TWINWash оснащена модулем Wi-Fi для удобного управления и программой Smart Diagnosis для самостоятельной диагностики и устранения неполадок без обращения в сервисный центр. Кроме того, TWINWash эффективно и тихо работает благодаря инверторному линейному компрессору LG, на который компания дает гарантию 10 лет.



В 2018 году LG продолжает продвигать серию холодильников InstaView Door-in-Door с прозрачной дверцей, планируя в ближайшем времени запуск новой модели в черном матовом цвете. Чтобы увидеть содержимое холодильника, больше не нужно постоянно открывать дверцы устройства. Достаточно дважды постучать по 33-дюймовой панели из закаленного стекла, чтобы моментально включить внутреннюю подсветку холодильника. InstaView Door-in-Door оснащен фильтром Hygiene Fresh+, который устраняет неприятные запахи и до 99,99% бактерий внутри устройства. Также в LG InstaView Door-in-Door есть зона оптимальной влажности FRESH Balancer для сохранения свежести и полезных свойств овощей и фруктов. Холодильники LG InstaView Door-in-Door оснащены высокопроизводительным и тихим инверторным линейным компрессором (гарантия на компрессор – 10 лет), который на 32% снижает уровень электропотребления.



LG NeoChef, увеличив внутренний объем камеры устройства до 25 л и 39 л при сохранении прежних габаритов. Новые микроволновые печи от LG – это не просто элегантный дизайн, но и набор удобных функций, которые помогают ускорить процесс приготовления пищи, сохраняя при этом все полезные свойства продуктов. Высокая мощность в 1100 Вт и поддержка инверторной технологии Smart Inverter обеспечивают равномерное приготовление блюд. Кроме того, в новой линейке LG NeoChef доступны функции гриля, мультиварки, поддержки заданной температуры и приготовления йогурта, что позволяет готовить разнообразные блюда в одном устройстве. Также микроволновая печь LG NeoChef оснащена специальным антибактериальным покрытием EasyCleanТМ, которое устойчиво к механическим повреждениям и на 99,99% препятствует распространению бактерий внутри устройства. На магнетрон LG NeoChef компания дает 10-летнюю гарантию.



LG G7ThinQ поддерживает две основные камеры по 16 Мп, которые снимают в стандартном и широкоугольном форматах. Широкоугольная камера с углом обзора 107 градусов помогает запечатлеть пейзажи или групповые снимки без искажений по краям. Фронтальная камера на 8 Мп обеспечивает оптимальные условия для съемки селфи. Функции на основе искусственного интеллекта (AI) расширили возможности камер смартфона LG G7ThinQ. Теперь AI CAM предлагает 19 специальных режимов сьемки – еще больше пространства для творчества. В условиях недостаточной освещенности фотографии, созданные с помощью LG G7ThinQ, выглядят в 4 раза ярче обычных снимков.



LG G7ThinQ воспроизводит мощный звук и глубокие басы без подключения внешних динамиков, используя собственную резонансную камеру в качестве низкочастотного динамика. 4-канальный Hi-Fi ЦАП, благодаря которому обеспечивается высокоточное воспроизведение, и первоклассные наушники приятно удивят ценителей качественной звуковой техники.



Еще одна новинка – LG Q7, смартфон среднего ценового сегмента, который унаследовал премиальные функции флагманов. Так, LG Q7 получил режим «Портрет» фронтальной камеры, функцию Qlens в основной камере, поддержку технологии DTS:X, защиту от воды и пыли IP68, а также сканер отпечатка пальца на задней панели. Новый смартфон оснащен 5,5-дюймовым FHD+ FullVision-дисплеем с соотношением сторон 18:9.



Кроме того, компания LG Electronics показала новую модель премиум-сегмента – LG V30+ с диафрагмой F1.6, двойной камерой со стеклянными линзами Crystal Clear, видеоэффектами Cine Video, дисплеем 18:9 OLED FullVision, 32-битным 4-канальным Hi-Fi ЦАП и профессиональным звучанием от B&O PLAY.



Поддержка HDR10, высокое разрешение, а также широкая линейка геймерских и UltraWide-мониторов – главные тренды мониторов LG 2018 годаLG продемонстрировала новые модели устройств в сегменте игровых, UHD 4K, а также UltraWide-мониторов. Основные преимущества новинок – стильный дизайн, поддержка стандарта HDR10, высокая частота развертки 240 Гц и быстрое время отклика – 1 мс.



LG UltraWide-мониторы 2018 года получили усовершенствованный дизайн подставки ArcLine, которая стала еще тоньше и устойчивей, и безрамный широкоформатный экран толщиной всего 1,3 мм. Также ультраширокие мониторы LG 2018 поддерживают универсальный интерфейс нового поколения USB Type-C, что позволяет заменить сразу 3 разъема: адаптер питания, HDMI и DisplayPort.



На рынке Украины представлены как ультраширокие модели 21:9, так и 4К-мониторы со стандартным соотношением сторон 16:9, которые поддерживают воспроизведение HDR-контента. Поддержка мониторами LG 2018 года стандарта HDR10 (расширенный динамический диапазон) обеспечивает передачу реалистичных, насыщенных и контрастных цветов. Топовые мониторы также получили функцию «HDR-эффект», которая улучшает качество SDR-изображения (стандартный динамический диапазон) до HDR. «HDR-эффект» выравнивает насыщенность и глубину цвета во время воспроизведения любого контента, создавая картинку нового уровня.



Новые 4К- и UltraWide-мониторы от LG 2018 года – лучшее решение для креативщиков: специалистов киноиндустрии, видеоблогеров, фотографов и других представителей творческих профессий, которые смогут создавать качественный контент в высоком разрешении.



Компания LG Electronics также представила первые новинки из линейки геймерских мониторов. Монитор 27GK750F с частотой кадровой развертки в 240 Гц и временем отклика 1 мс понравится любителям динамичных компьютерных игр – Counter-Strike, Call of Duty и Battlefield. Монитор LG 32GK850G-B создан для геймеров, которые ценят качественную графику в компьютерных играх, таких как стратегии (RTS) или ролевые игры (RPG, MMORPG), а также гонки. Разрешение безрамочного экрана QHD (2560 х 1440), круговая подсветка (Sphere Lighting) и инновационные функции для воссоздания ожившей реальности позволяют полностью погрузиться в игровой процесс. Также новые игровые мониторы поддерживают передовые технологии AMD FreeSync™/NVIDIA G-SYNCTM, которые обеспечивают плавный геймплей без разрыва изображений.