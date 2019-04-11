LG представляет новую линию холодильников с технологией DOOR COOLING+

11 апреля 2019, 9:45

Мировой производитель LG разработал абсолютно новую технологию хранения продуктов и представил линию холодильников LG с технологией Door Cooling+.

Конструкция холодильника проста и удобна. Его минималистичный дизайн повышает удобство в использовании и украсит интерьер вашей кухни. Инженеры уделили особое внимание разработке дизайна холодильника, убрав лишние детали и тем самым повысив удобство пользования в домашней обстановке.



Концепция холодильников LG строится на 4-х важных факторах:

Свежесть

Ключевыми индикаторами свежести продуктов являются стабильная температура и равномерное охлаждение. Новая линия холодильников LG оснащена технологией Nature FRESH для природной свежести. Она включает в себя:

– технологию охлаждения DoorCooling+. В верхней части холодильника размещен дополнительный воздуходув, для равномерного обдува полок, а также корзинок на двери холодильника. Технология DoorCooling+ от LG поддерживает температуру внутри холодильника более равномерно и охлаждает на 32% быстрее, чем обычная система.

– технологию охлаждения LinearCooling. Её наличие позволяет контролировать отклонение от заданной температуры пользователем всего на ±0.5℃. Благодаря этому, в отличие от обычной системы охлаждения, увеличивается длительность хранения продукта.

– зону хранения FRESHBalancer с фирменной технологией LG Moist Balance Crisper. Обеспечивает оптимальные условия для хранения овощей и фруктов за счет оптимального уровня влажности, благодаря изменению структуры верхней крышки – потери по уровню влажности меньше на 60%.

– зону хранения FRESHConverter – позволяет установить оптимальную температуру для определенного вида продукта, - 2 ℃ курица, мясо, 0 ℃ рыба, 3 ℃ овощи.

– технологию Multi Air Flow – обеспечивает равномерный обдув полок потоками холодного воздуха.

– с технологией Total No Frost нет необходимости в разморозке, нет инея в холодильном и морозильном отделении.

– Быстрое охлаждение - подача холодного воздуха в холодильное отделение на 34% быстрее, чем без экспресс-охлаждения. Если продукты только что куплены, эта функция помогает сохранить их на более длительный срок за счет интенсивного обдува.



2. Энергопотребление

Инверторный Линейный компрессор (Inverter Linear Compressor) нового поколения позволяет сэкономить электроэнергию до 32%. То есть, выбрав модель А+++, потребитель сможет 6 месяцев бесплатно пользоваться холодильником.

Инверторный Линейный компрессор работает тише до 25%, чем обычные компрессора.



3. Удобство

Объем холодильника был увеличен на 27л за счет применения новых изоляционных материалов, стенки холодильника стали тоньше.

Премиальная винная полка дополнила перечень преимуществ, теперь можно хранить до 5 бутылок вина.

Так как продукты часто размещаются в больших кастрюлях, наличие складной полки в 2 сложения позволяет освободить место для высокой и объемной посуды.

Кроме того, холодильник оснащен модулем Wi-Fi. С помощью специального приложения SmartThinQ вы сможете самостоятельно устранить неисправность при сбое в работе. С помощью него можно даже на расстоянии изменить температуру внутри холодильного и морозильного отделений. Эта функция особенно удобна, если потребитель отправляется в отпуск. Ведь состояние холодильника можно проверить с помощью смартфона.



4. Дизайн.

Мягкое светодиодное освещение LED имеет более длительный срок службы, чем обычные лампы накаливания и освещает даже в условиях большой загрузки холодильника продуктами, более мягкое освящение не раздражает глаз покупателя.

Удобная квадратная ручка-карман имеет стильный и премиальный дизайн.

Новая линейка холодильников LG имеет нулевой зазор, который помогает ставить холодильник вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Мировой лидер в области производства бытовой техники – компания LG – постоянно учитывает первоочередные запросы потребителей, поэтому ее решения всегда отвечают ожиданиям клиента. Последние решения при создании новой линейки продуктов – это не только проявление минимализма и еще большей практичности, но и уменьшение энергопотребления, а также увеличение полезного объема моделей холодильника за счет применения инновационных технологий. Благодаря этому продукты компании LG обеспечивают максимальный комфорт и удобство для своих потребителей.