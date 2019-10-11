LG представила новые узкие холодильники SIDE-BY-SIDE

11 октября 2019, 10:15

Компания LG Electronics (LG) представила новые узкие многодверные холодильники с улучшенным функционалом, которые призваны удовлетворять потребности требовательных клиентов во всем мире.

Линейка включает инновационную многодверную модель холодильника с самыми современными технологиями LG Door Cooling+ и Linear Cooling, которые гарантируют, что продукты в холодильнике будут дольше оставаться свежими, а холод будет распределяться равномерно по всей холодильной камере и полках на двери холодильника. Благодаря комбинации данных технологий процесс охлаждения проходит на 19,7% быстрее и поддерживается оптимальная свежесть на протяжении 24 часов. Отклонения от заданной температуры пользователем всего +- 0,5 градусов. Весь модельный ряд оснащен фирменной разработкой компании LG инверторным линейным компрессором, благодаря которому энергопотребление уменьшается на 32%. Новая конкурентоспособная линейка холодильников LG со стильным дизайном и удобными функциями представляет решения для холодильного оборудования премиум качества с габаритами, что впишутся в любое пространство.





Узкие многодверные холодильники имеют ширину всего 835 мм и глубину 734 мм, то есть меньше выделенного в большинстве кухонь места под холодильник и улучшит систему транспортировки без снятия дверей холодильника в квартире. К тому же многодверные холодильники выполнены в интересном техническом решении и имеют практический и элегантный дизайн, верхнее двухдверное холодильное отделение дополнено нижней морозильной камерой. Модель GC-Q22FTBKL доступна в черном матовом цвете. Мягкая подсветка LED панели и квадратная скрытая ручка – детали, которые дополняют эксклюзивный вид и ощущения от этих роскошных новых моделей. Мягкий, и в то же время яркий, LED свет не утомляет глаза.

В стремлении удовлетворить спрос потребителей и гарантировать, что продукты будут дольше оставаться свежими, LG оснащает свои узкие многодверные холодильники функциями Door Cooling+ и Linear Cooling. Пользователи могут наслаждаться максимальной свежестью продуктов благодаря уникальной технологии LG, которая поддерживает оптимальный уровень влажности и позволяет продуктам сохранять свой оригинальный цвет и свежесть. Инверторный линейный компрессор с технологией Linear Cooling ограничивает колебания температуры диапазоном ± 0.5˚C¹. При этом технология Door Cooling+ обеспечивает равномерную температуру во всех частях холодильника, а охлаждение происходит на 19,7% быстрее², чем в обычных холодильниках. Door Cooling+ направляет поток холодного воздуха в зону дверей, чем обеспечивает оптимальное хранение продуктов на полках двери. Эта технология уменьшает разницу температур между внутренней частью холодильной камеры и дверными полками.



К тому же узкие многодверные холодильники потребляют на 32% меньше энергии и имеют большую надежность и долговечность благодаря инверторному линейному компрессору. Он имеет 10 лет гарантии и работает на 25% тише, чем обычные модели холодильников LG³. Это достигается благодаря тому, что поршень совершает только линейно-поступательные движения за счет создания постоянного магнитного поля.



Узкие, компактные модели холодильников LG, в том числе с технологией InstaView и Door-in-Door, не оставят клиентов равнодушными и удовлетворят потребности широкого круга покупателей. Для удобства компания LG добавила складную полку, которая позволяет получить больше пространства для высокой и громоздкой посуды. Кроме этого, приложение LG Smart ThinQ™ предлагает пользователям умный и легкий способ управлять своим холодильником, контролировать его состояние и проводить быструю диагностику в случае возникновения проблем.



«С улучшенными возможностями сохранения свежести и энергоэффективности, узкие многодверные холодильники LG демонстрируют новейшие технологии для удовлетворения потребностей покупателей», - говорит Song Dae-hyun, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. - «Очень стильные и функциональные, эти новые, еще более узкие, модели показывают, что компания LG хорошо понимает, чего хотят наши клиенты во всем мире».