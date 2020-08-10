ERGO представил новые холодильники Side-By-Side

10 августа 2020, 12:15

В линейке ERGO появились холодильники SBS-521 INB и SBS-521 W с конструкцией Side-By-Side.



Холодильники SBS-521 INB и SBS-521 W от ERGO объединили в себе стиль, практичность и качество. Особенность моделей – вместительность и удобное расположение холодильной и морозильной камер. Секции находятся рядом, а их объем (344 л для холодильной и 177 л – для морозильной камеры) дают возможность хранить большое количество продуктов.

Конструкция холодильников позволяет регулировать расположение ящиков, дверных полок и полок холодильной камеры, самостоятельно распределяя пространство наиболее комфортным образом.Благодаря функции суперохлаждения и зональному распределению с оптимизацией температур, готовая еда, мясо, рыба, овощи, фрукты и зелень не обветриваются. Продукты дольше остаются свежими, сохраняя полезные свойства.Автоматическая система размораживания холодильной и морозильной камер NO FROST предотвращает образование льда, а антибактериальная защита внутренних поверхностей холодильников препятствует развитию вредных микроорганизмов.Техника ERGO бережно расходует электроэнергию. Климатический класс ST позволяет холодильникам эффективно работать в температурном диапазоне до +38°C, не тратя лишней энергии.Холодильники понравятся как любителям ультрамодного дизайна, так и приверженцам классики. Корпус SBS-521 INB выполнен в черном глянце и станет органичной деталью современной кухни, а SBS-521 W белого цвета отлично впишется в классический интерьер.