Новые холодильники ERGO

5 апреля 2021, 13:45

Бренд ERGO начал продажи трех новых моделей холодильников, которые отличаются по размеру, функционалу и назначению.

Каждая из новинок обладает значительными отличиями, поэтому потребители смогут выбрать для себя подходящую модель в зависимости от своих предпочтений и условий использования. В частности, ERGO MR-51 отличается очень компактными размерами и отлично подойдет для использования на даче или в гостиничном номере. Вместе с тем, этот однокамерный холодильник имеет морозильное отделение объемом 4 литра, достаточно просторное холодильное отделение вместимостью 36 литров и полочки в дверце. Кроме малых габаритов этой модели, она отличается значительной энергоэффективностью, потребляя лишь 106 кВт/год.



ERGO MR-125 также является компактным холодильником, но уже в двухкамерном корпусе с большим пространством холодильной и морозильной камер – 115 и 40 литров соответственно. Обе камеры холодильника оснащены полочками из ударопрочного стекла, а также пластиковыми полочками в дверях и ящиком для свежих овощей, фруктов и зелени. Модель ERGO MR-125 потребляет всего лишь 190 кВт в год и поможет экономить средства на счетах за электроэнергию.



В отличие от предыдущих моделей, ERGO MRF-177 является полноразмерным и чрезвычайно вместительным холодильником с нижним расположением морозильной камеры. Суммарное полезное пространство этой модели составляет 273 литра, чего достаточно даже для большой семьи. Этот холодильник оснащен всеми возможными отсеками и аксессуарами: пластиковыми полочками в дверях для вертикального хранения, нижними ящиками для свежей зелени, выдвижными контейнерами в морозильной камере, лотками для яиц, формой для льда и т.д. Несмотря на то, что это довольно большая модель, ее энергопотребление достаточно невелико и составляет всего 237 кВт в год, что соответствует классу А +.



Все модели холодильников от бренда ERGO изготовлены по современным технологиям и поэтому являются надежными, безопасными и экономичными.