Candy Fresco CBL3518FRU – вместительный встраиваемый холодильник

4 сентября 2023, 17:15

Высота холодильника составляет 177 см. Общий полезный объем камер Fresco CBL3518FRU составляет 264 л (191 л – холодильная камера, 73 л – морозильная).



Для охлаждения холодильной камеры используется статическая технология, которая поддерживает влажность, необходимую для идеального сохранения свежести продуктов, особенно зелени, фруктов и овощей. Морозильное отделение создано по технологии Low Frost, обеспечивающей быструю и равномерную заморозку продуктов с минимальным образованием инея в камере. Размораживание холодильного отделения производится в автоматическом режиме, морозильного – в ручном.

Однако технология Low Frost позволяет осуществлять ручную разморозку гораздо реже, чем в холодильниках со стандартной статической системой заморозки. Внутри холодильной камеры расположены четыре полки из закаленного стекла, вместительный ящик XXL для овощей и фруктов. На двери холодильного отделения – четыре балкона и прозрачная подставка для яиц. Морозильная камера оснащена тремя вместительными ящиками с прозрачной передней стенкой.Простое и удобное электронное управление размещено на панели над холодильной камерой. Пользователю доступен выбор их 4 температурных режимов, а также режимы суперохлаждения (Super Cool) и Эко (Eco). Функция суперохлаждения позволяет подготовить холодильную камеру к загрузке большого количества продуктов, привезенных из супермаркета, и избежать резкого скачка температуры, который может негативно влиять на качество и продолжительность хранения продуктов. Режим Эко создан для оптимизации производительности холодильника с обеспечением максимально эффективных условий хранения продуктов питания, благодаря чему удается достичь наилучшего сочетания температур холодильной и морозильной камер.Яркое светодиодное освещение, расположенное вверху холодильного отделения, дает равномерный и яркий свет, обеспечивая отличную видимость в любом уголке холодильной камеры, при этом не влияя на температуру хранения продуктов. В холодильнике предусмотрено звуковое оповещение об открытой двери. В зависимости от расположения холодильника двери камер можно перенавесить для более комфортного использования. Данная модель достаточно экономична (относится к классу энергопотребления А+) и тихая, так как рабочий уровень шума холодильника составляет всего 38 дБ А.Как и для большинства техники Candy, для холодильников Fresco CBL3518FRU предусмотрен специальный контент в фирменном приложении hOn. Помимо советов и подсказок по уходу и обслуживанию техники в приложении доступна функция учета хранящихся в холодильнике продуктов и контроля их срока годности. Эта возможность позволит оптимизировать процесс покупки продуктов и избегать возникновения потенциальных отходов, а также, основываясь на имеющихся данных, формировать список покупок непосредственно в приложении. hOn подскажет, на какой полке и на каком месте лучше хранить тот или иной продукт, а также оповестит о достаточном охлаждении напитков перед их употреблением.Ключевые характеристики:Тип: встраиваемыйОбщий полезный объём 264 лТехнология охлаждения: холодильная камера – статическая с капельной системой оттаивания, морозильная камера – статическая с технологией Low FrostУровень шума 38 дБ АКлиматический класс ST (от +18 до +38 °С)Сохранение температуры при отключении питания – до 20 часовПеревешиваемые двериСигнализация открытой двериРазмер продукта (ВxШxГ) - 1772х540х545 ммКласс энергоэффективности А+