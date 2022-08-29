Overvis Ice - профессиональный мониторинг холодильного/морозильного оборудования

29 августа 2022, 22:48

Щит Overvis Ice разработан для организации мониторинга холодильного и морозильного оборудования. В основе решения заложен функционал автоматического сбора данных, оповещения об авариях, аналитические отчеты о работе компрессоров и контроль температурных режимов на объекте.



Встроенная система мониторинга даёт возможности удалённого контроля состояния холодильного оборудования, сбор показаний по потреблению, а также управление работой агрегатов с мобильных устройств.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Легкий способ для построения системы контроля и управления холодильным оборудованием.Оптимизируйте регламент посещений для ТО и сократите расходы на поездкиСоздайте систему оповещений для обслуживающего персонала и минимизируйте аварийные простои.Собирайте необходимую отчетную информацию при помощи автоматизированной системы сбора данных.Принимайте меры по повышению энергоэффективности за счёт тонкой настройки режимов работы централи и отдельных агрегатов на основе точных данных.Сокращайте время реагирования на поломки.Проводите регулировку работы оборудования без выезда на объект.Получите доступ к подробной истории температурных изменений и формированию xls-отчетов о необходимых параметрах работы объектов.Предоставьте клиенту доступ к визуализации процесса охлаждения в режиме реального времени.5 лет гарантии на облачный сервис и оборудование нашего производства.Для работы щита управления необходимо:подключить питающий кабель к вводному автомату, а кабели, питающие нагрузку, к клеммам магнитных пускателей,вставить SIM-карту либо подключить кабель Ethernet,включить щит,произвести подключение Overvis Ice к облачному серверу,настроить желаемый режим работы.Удобный мастер настройки подключений для быстрого внедрения в существующий рабочий процесс.Инструменты для отчетности и анализа накопленных данных. Интерактивные диаграммы, аналитические гистограммы, xls-отчеты, объединение данных с распределенных объектов в один график или отчет.Аварийное SMS и email-информирование или голосовой дозвон с контролем доставки извещения. Система переберет все известные номера обслуживающего персонала и только при отсутствии реакций переходит к списку номеров с вышестоящим уровнем ответственности.Логика управления находится на контроллере и не зависит от наличия соединения с сервером.Индивидуальная комплектация под конкретный объект. Модульная архитектура решения позволяет оптимизировать его стоимость в зависимости от поставленной задачи.Автоматизацию работы холодильного оборудования и сокращение расходов на электроэнергию;Историю точных данных для принятия мер по повышению энергоэффективности с надёжным прогнозом результата;Тонкую настройку режимов работы освещения для достижения максимального энергосбережения;Избавление от риска порчи продуктов.





Распределительный щит. По желанию заказчика может быть различных модификаций: пластиковый, металлический, внутренний, наружный, герметичный, негерметичный).

Контроллер удаленного доступа Новатек-Электро ЕМ-486 для ручного управления и диспетчерского мониторинга. Рассчитан на подключение до 250 локальных устройств и передачу информации на удаленный сервер по сбору данных Overvis. Работает в сети интернет через любые доступные каналы связи (Ethernet — WiFi — 2G — 3G).

Контроллер заряда батареи UPS-12-5, и аккумуляторная батарея 12 В 1 Ач.

Автоматический выключатель – по желанию заказчика. Может быть представлено любого желаемого производителя.

Переходники TTL/RS-485 (под заказ) для подключения холодильных контроллеров к контроллеру удаленного доступа.

Блок защиты для компрессора Новатек-Электро УБЗ-302/304/305 — по желанию заказчика.

Модули ввода/вывода Новатек-Электро ОВ-215 (под заказ) — для получения более подробной информации с внешних датчиков.

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