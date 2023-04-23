Overvis Lumen - защита и управление уличным освещением

23 апреля 2023, 11:43

Щит Overvis Lumen разработан для автоматизации работы освещения. В основе решения заложены различные варианты управления по таймингу и сбор отчетной информации по расходам электричества.



Встроенная система мониторинга даёт возможности удалённого контроля состояния, настройки таймеров, сбора показаний по потреблению, а также управления нагрузками в ручном режиме с мобильных устройств.



Легкий способ построения единой системы контроля шкафов управления наружным освещением.



Объедините множество распределенных объектов в единую web-диспетчерскую.

Контролируйте работу обслуживаемых пунктов с помощью удобных и интуитивно понятных диспетчерских web-пультов.

Создайте систему оповещений для обслуживающего персонала и минимизируйте аварийные простои.

Собирайте необходимую отчетную информацию при помощи автоматизированной системы сбора данных.

Проводите регулировку работы оборудования и анализ состояний без выезда на объекты.

Получите доступ к подробной истории данных и формированию xls-отчетов о важных параметрах работы объектов.

Предоставьте отдельным пользователям доступ к визуализации технологического процесса в режиме реального времени и частичным доступом к необходимой отчетности и управлению.

5 лет гарантии на облачный сервис и оборудование нашего производства.



Для работы щита управления необходимо:



подключить питающий кабель к вводному автомату, а кабели, питающие нагрузку, к клеммам магнитных пускателей,

вставить SIM-карту либо подключить кабель Ethernet,

включить щит,

произвести подключение Overvis Lumen к облачному серверу,

настроить желаемый режим работы.

Удобный мастер настройки подключений для быстрого внедрения в существующий рабочий процесс. Обеспечьте стабильный сигнал интернета в щите, перейдите по уникальной ссылке в комплекте и выберите правильную модель своего устройства из предлагаемого списка.Инструменты для отчетности и анализа накопленных данных. Интерактивные диаграммы, аналитические гистограммы, xls-отчеты, объединение данных с распределенных объектов в один график или отчет.Аварийное SMS и email-информирование или голосовой дозвон с контролем доставки извещения. Система переберет все известные номера обслуживающего персонала и только при отсутствии реакций переходит к списку номеров с вышестоящим уровнем ответственности.Логика управления содержится на контроллере и не зависит от наличия соединения с сервером.Автоматизацию работы уличного освещения и сокращение расходов на электроэнергию;Историю точных данных для принятия мер по повышению энергоэффективности с надёжным прогнозом результата;Тонкую настройку режимов работы освещения для достижения максимального энергосбережения;

Распределительный щит. По желанию заказчика может быть различных модификаций: пластиковый, внутренний, наружный, металлический, герметичный, негерметичный.Новатек-Электро ЕМ-481 — контроллер удаленного доступа для ручного управления и диспетчерского мониторинга за шкафами управления наружным освещением. Рассчитан на подключение до 250 локальных устройств и передачу информации на удаленный сервер по сбору данных, который работает в сетях интернет через любые доступные каналы связи (Ethernet — WiFi — 2G — 3G).Новатек-Электро ОМ-310 – обеспечивает контроль напряжения, защиту по напряжению, защиту по току, управление на 2 нагрузки, защиту от перекосов фаз, контроль чередования фаз, имеет встроенные счетчики электроэнергии, открытый протокол для передачи данных.Блок питания 220/12В 1А – для питания устройства ЕМ-481.Коммутационные аппараты (автоматический выключатель, пускатели) – данные устройства комплектуются в соответствии с номинальной мощностью подключаемой нагрузки и по желанию заказчика могут быть представлены любого желаемого производителя.В зависимости от схемы работы уличного освещения существует щит ШУНО с трехфазным и однофазным подключением.