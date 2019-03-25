США перебросили на передовую базу Ферфорд бомбардировщик B-52H Stratofortress

25 марта 2019, 15:45

Борт может нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиа диспетчерских служб.

Накануне на авиабазе Ферфорд уже приземлились три таких бомбардировщики. В ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такого массированного опрокидывания стратегических бомбардировщиков ВВС США в Ферфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там были размещены до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции в Ираке.Перед прибытием в пятницу на авиабазу Ферфорд бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0058 и позывным CLIP91, вылетевший с авиабазы ​​Барксдейл (штат Луизиана). После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику.