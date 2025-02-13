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13 февраля 2025, 9:15

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

Два носителя ядерного оружия B-52H Stratofortresses военно-воздушных сил США прибыли на базу Фэрфорд в Великобритании, сообщает UK Aviation News.
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