Детали об иранских авиабомбах Qaem-5, которые получила Россия

30 мая 2024, 9:45

27 мая появилась информация, что иранский беспилотник Qods Mohajer-6, разбившийся в Курской области, нес на себе иранские управляемые авиабомбы Qaem-5.

Вероятно, БпЛА собирался атаковать Сумскую область, но не долетел.

Что такое Qaem-5

Планирующие бомбы класса «воздух-земля» с осколочно-фугасной боевой частью.

Созданы на базе иранской противотанковой управляемой ракеты Toophan.

Оснащены крыльями для планирования.

Приняты на вооружение в Иране летом 2019 г.

Несут на себе оптические, тепловые, лазерные системы наведения или их комбинации, что позволяет им поражать цели в различных погодных условиях.

Боеголовка содержит 8,5 кг взрывчатого вещества.

Дальность полета - до 40 км (немного меньше, чем у российских КАБов).

Минимальная высота применения - 3 км.

Могут нести различные боеголовки, в том числе повышенной проницаемости или осколочные.

Не следует путать с одноименными ракетами Qaem.



Варианты Qaem:

Qaem - предположительно, с лазерным наведением.

Qaem 1 - как предполагают, с инфракрасной системой самонаведения.

Qaem-5 - с телевизионным наведением.

Qaem-9 - также с телевизионным наведением, но большего размера, чем Qaem-5.



Qaem-5 и Qaem-9 оснащены оптико-электронными камерами, которые значительно повышают точность попадания, однако эффективны лишь при достаточном освещении.



Способны нести до 4 бомб Qaem-5, весом в 20-25 кг каждая.

Дрон имеет максимальную взлетную массу 600 кг и размах крыльев 10 метров.

Оборудован трехлопастным поршневым двигателем Rotax 912, обеспечивающим максимальную скорость 200 км/ч и высоту полета 5,5 км.