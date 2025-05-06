Франция увеличит производство управляемых авиабомб AASM Hammer для Украины

6 мая 2025, 9:45

Франция планирует произвести 1.200 высокоточных управляемых авиабомб AASM Hammer в 2025 г., что значительно больше по сравнению с 830 единицами, выпущенными в прошлом году.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.Отмечается, что эти боеприпасы активно поставляются Украине и стали ключевым элементом в арсенале украинских ВВС. По данным издания, Франция ежемесячно передает Украине около 50 таких бомб. Изначально AASM Hammer предназначались для истребителей Dassault Rafale, но позже были адаптированы и для других платформ, включая F-16 и Mirage 2000.