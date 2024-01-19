Что известно о бомбах AASM Hammer, которые передаст Украине Франция

19 января 2024, 11:45

Производителем бомбы является компания Safran Electronics & Defense. На ее сайте утверждается, что AASM Hammer — это всепогодное умное оружие класса "воздух-земля".

Задекларированная дальность — около 70 км. Как пишет компания — "можно запустить и забыть", поскольку авиабомба летит до цели даже на территориях, где отсутствует спутниковая связь.Авиабомба имеет четыре типа: на 125, 250, 500 и 1000 кг. Утверждается, что автономная и нечувствительная к помехам, эта система вооружения может запускаться с малой высоты по пересеченной местности. Ракета также имеет разные типы наведения: через GPS, инфокрасный порт или лазерное.Militarnyi пишет, что Франция имеет на вооружении два типа комплектов для авиабомб: Hammer-250 для бомб Mk. 82 массой 227 кг и Hammer-1000 для 908-килограммовых Mk. 84.Носителем AASM Hammer является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale, уточняет "РБК-Украина". Известно также, что их используют F-16, Mirage 2000 и Mirage F1, на которые дополнительно устанавливают систему Hasas.Что касается Украины, то министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что авиабомбы смогут запускать с имеющихся на вооружении ВСУ советских самолетов, в том числе МиГ и Су.