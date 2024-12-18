Франція завершила розробку важкої керованої бомби AASM 1000

18 декабря 2024, 9:45

«Ця нова зброя дасть Rafale збільшені ударні можливості, особливо з конфігурацією корисного навантаження до трьох 1000-кілограмових AASM на літак», – заявили раніше в компанії-розробнику Safran.

Нову версію боєприпаса можна буде використовувати на Rafale, які є одними з найбільш передових у світі винищувачів четвертого покоління. Rafale здатний нести до трьох AASM 1000: одну під фюзеляжем і дві під крилами.Основною особливістю AASM є модульність, яка дозволяє перетворювати звичайні некеровані бомби на високоточну зброю. Цей боєприпас активно використовується французькими військово-повітряними силами та експортується до інших країн для забезпечення високоточної авіаційної підтримки на полі бою.