Зброя, яку США миттєво відправлять Україні у першому пакеті на $1 млрд

25 апреля 2024, 10:45

Тут і ракети для систем ППО, і зенітні ракети Stinger. А також стрілецька зброя і додаткові боєприпаси для HIMARS.



До слова, ATACMS в новому пакеті допомоги окремо не згадуються. Проте, це не означає, що їх там немає. Вони можуть бути «ховатися» у формулюванні «додаткові боєприпаси для HIMARS».