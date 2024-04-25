Тут і ракети для систем ППО, і зенітні ракети Stinger. А також стрілецька зброя і додаткові боєприпаси для HIMARS.
До слова, ATACMS в новому пакеті допомоги окремо не згадуються. Проте, це не означає, що їх там немає. Вони можуть бути «ховатися» у формулюванні «додаткові боєприпаси для HIMARS».
25 апреля 2024, 10:45
Зброя, яку США миттєво відправлять Україні у першому пакеті на $1 млрд
Тут і ракети для систем ППО, і зенітні ракети Stinger. А також стрілецька зброя і додаткові боєприпаси для HIMARS.
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