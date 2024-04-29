Боєприпаси GLSDB для HIMARS виявилися неефективними на полі бою

29 апреля 2024, 11:45

Заступник міністра оборони США Білл Лаплант під час свого виступу на форумі глобальної безпеки сказав, що "одна компанія придумала дуже класну ідею взяти зброю класу "повітря-земля" і зробити її наземну версію".

За його словами, "ця зброя" не показала очікуваний результат, зокрема через електромагнітні перешкоди.Хоч Лаплант не називає, яка саме це зброя, однак видання The War Zone вважає, що мова йде про малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, які почали постачати в Україну на початку 2023 року.GLSDB поєднує бомбу малого діаметра GBU-39/B, яка спочатку була розроблена для скидання з літака, з 227-мм ракетним двигуном.