Украина может получить от США реактивные снаряды GLSDB, — Politico

31 января 2024, 9:45

Как пишет издание, в рамках анонсированных в прошлом году поставок, Украина получит первую партию бомб малого диаметра наземного базирования, совершенно нового оружия дальнего действия, которого нет на вооружении даже в США.

Ожидается, что новая бомба, способная преодолевать расстояние около 145 км.Пентагон не может указать конкретные сроки передачи GLSDB, - Райдер"Из соображений безопасности операции, мы не собираемся подтверждать более конкретные сроки", - спикер Патрик Райдер. Однако он подтвердил их поставку Украине.План предусматривал перемещение пусковых установок и десятков боеголовок на Украину воздушным транспортом.