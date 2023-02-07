7 февраля 2023, 11:45

"Крым будет отвоеван" — пресс-секретарь Пентагона

"Мы передаем GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории".


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