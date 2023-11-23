Украинские военные эффективно применяют американское оружие — Пентагон

23 ноября 2023, 10:15

"Мы очень уверены в помощи и возможностях, которые мы смогли предоставить Украине на сегодняшний день. И вы видите, как они эффективно используют их на поле боя", — отметила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она сказала, что в ходе визита в Украину Ллойд Остин встретился с украинскими лидерами, чтобы "укрепить решительную поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу" и получить обновленную информацию о ситуации на поле боя."США будут продолжать сотрудничать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые для самообороны, поэтому также важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос на дополнительное финансирование", — добавила Сингх.