Пентагон анонсировал новые пакеты военной помощи для Украины

23 августа 2024, 8:15

Как сообщает "Голос Америки", об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. В то же время, подробностей она разглашать не стала.



Сингх также рассказала, что глава Пентагона Ллойд Остин намерен в ближайшие дни провести разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он будет касаться, в частности, курской операции ВСУ.