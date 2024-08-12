В Курской области ВСУ применили новую тактику использования дронов и РЭБ

12 августа 2024, 11:45

Издание отмечает, что это стало одним из основных факторов успеха в первые дни Курской операции.

По информации Forbes, сначала украинские военные сбили экраны российских разведывательных дронов самолетного типа. Это фактически "ослепило" командиров "второй армии". После чего были выдвинуты вперед постановщики препятствий ближнего действия, запрограммированные на основе ранее полученных данных от РЭБ.По итогу, российская армия не смогла воспользоваться дронами для разведки и корректировки огня, а украинские силы выпустили рой ударных FPV-дронов, добавляет издание.