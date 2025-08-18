РФ просуває тактику FPV-перехоплення

18 августа 2025, 13:15

У серпні 2025 року російський Центр «Рубікон» заявив про перехід на масштабовану тактику боротьби з українськими безпілотниками літакового типу.



За їхніми офіційними матеріалами кількість продемонстрованих випадків знищення БПЛА зросла у десятки разів — від перших епізодів навесні до понад 700 задокументованих «успішних» перехоплень станом на середину серпня.

В інформаційному полі це подається як доказ ефективності спеціалізованих FPV-дронів-«перехоплювачів», що виконують завдання протидії апаратам на кшталт українських «Shark-M».Однак статистика, яку активно поширюють у телеграм-каналах, викликає серйозний скепсис. Вона радше демонструє нарощення інформаційної кампанії, ніж достовірну бойову ефективність. Реальні можливості FPV-дронів у перехопленні літакових апаратів обмежені, адже швидкість і профіль польоту «Шарк-М» ускладнюють таке завдання. У більшості випадків йдеться про поодинокі успіхи, які потім множаться у публічному просторі для створення ілюзії масового результату.Сама поява таких «перехоплювачів» свідчить, що російська сторона намагається знайти відповідь на загрозу від високотехнологічних українських БПЛА. Але поки що це рішення не має системного характеру і радше вказує на пошук тактичних «латок», ніж на наявність відпрацьованої оборонної концепції.У підсумку, «Рубікон» використовується не стільки як військовий інструмент, скільки як пропагандистський приклад «технологічної переваги», покликаний переконати внутрішню аудиторію в здатності РФ контролювати повітряний простір.