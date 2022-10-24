Ізраїль надав Україні розвіддані, необхідні для боротьби з безпілотниками — The New York Times із посиланням на ізраїльського чиновника, який побажав залишитися анонімним.
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