24 октября 2022, 13:15

Ізраїль надав Україні розвіддані, необхідні для боротьби з безпілотниками

Ізраїль надав Україні розвіддані, необхідні для боротьби з безпілотниками — The New York Times із посиланням на ізраїльського чиновника, який побажав залишитися анонімним.


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