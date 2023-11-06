Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету в космосі, – The Telegraph

Вона була випущена з Ємену хуситами у напрямку ізраїльського міста та пролетіла 1600 км.
Повітряні сили Ізраїлю успішно збили її поза атмосфери Землі, використовуючи систему Arrow.
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