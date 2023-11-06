6 ноября 2023, 11:45

Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету в космосі, – The Telegraph

Вона була випущена з Ємену хуситами у напрямку ізраїльського міста та пролетіла 1600 км.

Повітряні сили Ізраїлю успішно збили її поза атмосфери Землі, використовуючи систему Arrow.


Оцените новость:
  • 0 оценок