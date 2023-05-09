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9 мая 2023, 11:45
Нацгвардієць збив "Іглою" ракету, яка летіла на Київ, – НГУ (фото)
Металобрухт частково зруйнував цивільну інфраструктури, однак вдалося уникнути людських жертв.
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