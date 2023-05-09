9 мая 2023, 11:45

Нацгвардієць збив "Іглою" ракету, яка летіла на Київ, – НГУ (фото)

Металобрухт частково зруйнував цивільну інфраструктури, однак вдалося уникнути людських жертв.

 
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