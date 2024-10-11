11 октября 2024, 10:15

Оголошено лауреата Нобелівської премії-2024 з літератури

Нею стала південнокорейська письменниця Хан Канг "за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".


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